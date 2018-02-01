Urfalılar Dikkat, Son Gün 30 Nisan!

SANAYİ İŞLETMELERİNİN YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİNDE SON GÜN 30 NİSAN 2018

Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi işletmelerinin vermesi gereken yıllık işletme cetveli hakkında bir duyuru yaptı.

Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:



6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin 2018 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, 30 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar, Kanunun 8’inci maddesi gereği sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmü şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız web sayfası (sanayi.gov.tr) “e-Hizmetler Bölümü” başlığı altında bulunan “sanayi Sicil Bilgi Sistemi” linki kullanılarak 2018 yılı Yıllık İşletme Cetveli bilgileri elektronik ortamda girilir.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içinde vermeyenlere kanunun 5. ve 9. Maddeleri gereği 1.046,00 TL idari para cezası uygulanır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ:

Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize edilmektedir. Sanayi işletmeleri; kamu kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde (sanayi aboneliğinden elektrik kullanma, KDV iadesi gibi) sorun yaşamamaları için Sanayi Sicil belgesi’nin süresi içinde vize yapılması konusunda, gerekli dikkati göstermelidir.

SANAYİ İŞLETMELERİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4’üncü maddesi gereği, verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (unvan, adres değişikliği, ürün değişikliği veya ilavesi gibi), kapanma ve faaliyete geçme durumlarını 1 (bir) ay içinde Müdürlüğümüze bildirmeyenler hakkında, kanunun 4’üncü ve 9’uncu maddeleri gereği 1.460,00 TL, Sanayi Sicil Belgesini görevli memura ibraz etmeyenlerin kanunun 10’uncu maddesi gereği 523,00 TL ve doğru beyanda bulunmayanlara kanunun 11’inci maddesi gereği 2.098,00 TL idari para cezası uygulanır.