Son dakika... Askerler gidiyor!

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye'nin büyükelçisi olarak görev yapan Fikret Özer, Çarşamba günü Doha'da gazetecilere verdiği demeçte, "2014'te Katar ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre, tüm kara, hava ve deniz kuvvetleri Katar'a konuşlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.Büyükelçi, "Ankara ve Doha'nın gerekli altyapı inşaatı zaman çizelgesini ve konuşlandırmanın ne zaman yapılacağını belirlediğini" söyledi.Özer, bu adım için herhangi bir zaman belirtmekten kaçındı.Büyükelçi, "Katarlı kardeşlerimiz bunu paylaşmayı kabul ederse, bu bilgiler açıklanır. Burada misafiriz, onlar ev sahibi" şeklinde konuşarak şu anda Katar'da konuşlandırılan Türk kuvvetlerinin sayısını da açıklamadı.Doha'daki Tarık Bin Ziyad askeri üssüne Türk askerlerinin ilk sevkıyatı ilk Ekim 2015'te yapılmıştı.Doha'nın güneyinde bulunan kamp, Türkiye'nin Orta Doğu'daki tesisi ve 5000 kadar askere ev sahipliği yapabiliyor.