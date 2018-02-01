Tatlıses'ten yıllar sonra gelen itiraf!

Albümleri, televizyon programları ve nev-i şahsına münhasır kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Barış Manço, bundan 19 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Usta sanatçıyı ölümünün 19. yılında sevenleri unutmadı. Bir çok ünlü isim, sosyal medya hesabında Manço'yla ilgili paylaşımlar yaptı. Fakat İbrahim Tatlıses'in Barış Manço'yla ilgili bir anısı, en çok dikkat çeken paylaşım oldu. Tatlıses, yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini söyledi.