Yılmaztekin Şehit Hemşerisinin Cenazesinde, Teröre Meydan Okudu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, Ağrı’da şehit düşen hemşerisi Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın Harran’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sabah saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya gelen Yılmaztekin, şehidin baba ocagı Demirli Köyüne geçti. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyon esnasında çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Harran’lı Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın ailesi ile kucaklaşan Yılmaztekin, “Peygamberimize(SAV) komşu olma pâyesini iktisap eden Harran'lı hemşehrim şehid kardeşim Ali Aydar şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail oldu. Allah şehadetini kabul etsin” dedi.

Yılmaztekin, “Adı ne olursa olsun terör örgütleri şunu çok iyi bilsinler ki; Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdıoğan’ın dediği gibi “bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız” mesajı verdi.

Mehmetçiklerimizin, vatanına göğsünü siper ettiğini belirten Yılmaztekin, “Afrin’e giderken “Ailene diyecek bir şeyin var mı ? ” sorusuna “Beklemesinler” cevabı veren yiğit, kocaman yürekli evlatlarımız var. Dualarımız onlarla, Rabbim yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Yılmaztekin, Zeytin Dalı Harekatındaki kararlılığa da dikkati çekerek, “Bizi bu kutlu yoldan ne sınırlarımıza dizilen teröristler, ne içimize sokulan FETÖ gibi, PKK gibi ihanet çeteleri döndüremeyecektir. Komutanı Muhammed olan bir ümmet boyun eğmez. Biz boyun eğmeyeceğiz. Milletçe kenetlendik, hepimiz canımızı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yılmaztekin, ana muhalefet partisinin teröre karşı verilen mücadeleyi itibarsızlaştırma çabalarına da vurgu yaparak, “Terörle ilgili yürüttüğümüz haklı ve meşru mücadelemizi algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırma gayreti, tedavisi mümkün olmayan kronik bir ideolojik körlüğün sonucudur” yorumunda bulundu.