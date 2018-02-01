Bayık, Meslek Edindirme Kurslarımız Devam Edecektir

AK Parti Hilvan ilçe Başkanı Mustafa Cidir ve Belediye Başkan yardımcısı Cenap Torgut ile birlikte projede yer alan kursiyerleri belediye atölyesinde ziyaret eden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, kurs ustası ve kursiyerlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Metal işleme ve kaynakçılığın sanayi alanında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olduğunu ifade eden Bayık şöyle konuştu:
"Günümüzde giderek gelişen sanayi işletmelerinin en çok kaynakçı ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak, meslek liselerine yönelik hazırlanan ve şu an uygulaması devam eden "Geleceğimin mesleğini öğreniyorum" projesiyle, gelecekte iş bulma imkanı yüksek kaynakçı ve metal işleme alanında eleman yetiştiriyoruz. Okulda gördüğü teorik bilgiyi burada pratikle pekiştiren meslek edindirme kurslarımız devam edecektir" dedi.
6 ay devam edecek olan meslek edindirme projesinde eğitim gören kursiyerler, kurs bitiminde sertifika sahibi olacak.
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