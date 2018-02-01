Bayık, Meslek Edindirme Kurslarımız Devam Edecektir

Hilvan Belediyesi, sanayi alanında usta ve kalifiye eleman yetiştirme amacıyla SODES kapsamında hazırlanan "Geleceğimin mesleğini öğreniyorum" meslek edindirme projesiyle, bir çok gence meslek sahibi olmanın yolunu açıyor.AK Parti Hilvan ilçe Başkanı Mustafa Cidir ve Belediye Başkan yardımcısı Cenap Torgut ile birlikte projede yer alan kursiyerleri belediye atölyesinde ziyaret eden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, kurs ustası ve kursiyerlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Metal işleme ve kaynakçılığın sanayi alanında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olduğunu ifade eden Bayık şöyle konuştu:6 ay devam edecek olan meslek edindirme projesinde eğitim gören kursiyerler, kurs bitiminde sertifika sahibi olacak.