Urfa İtfaiyesi 2. Katta Meydana Gelen Yangına Merdivensiz Gitti

Urfa’da Çiftçi ailesine ait fabrika alev aldı. Alevlerin yükseldiğini görenler Şanlıurfa İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına anında müdahale edip, yangını kontrol altına alması gerekirken, itfaiyenin yapacağı işi vatandaş yapmak zorunda kaldı. Çünkü yangın ihbarı alan İtfaiye ekipleri olay yerine eksik teçhizatla gelmişti.Yangın merdiveninin olmadığı itfaiye aracında vatandaş ‘neden merdiveniniz yok?’ dediğinde itfaiye erinin verdiği cevap hayretlere düşürdü. Vatandaşın sorusuna ‘Siz merdiven getirin demediniz.’ Diyen itfaiye erinin verdiği cevaba karşılık vatandaş; ‘Bizim mi söylememiz gerekiyor?’ diye karşılık verdi.Acil durumlarda vatandaşın itfaiyeyi bilgilendirmesi, hangi malzemelerle gelmesi gerektiğini vatandaşın söylemesi gerektiğini öğrendiğimiz bu olayda, İtfaiye ekiplerinin bu ihmali kabul edilir bir durum olarak karşılanmadı. Yangının olduğu bölgede olan vatandaşlar bu ihmalkârlığa tepki gösterse de itfaiye erleri soğuk kanlılığını sürdürdü. Olay yerinde olan bir vatandaşın uzun bir merdiven getirerek ikinci kattaki yangına ulaşmalarını sağladı.Olay anını kamera kaydına alan vatandaşlar, bu sorumsuzluğun yetkililer tarafından değerlendirilmesini ve ortada bir ihmal varsa gereken cezanın verilmesini istedi.Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından itfaiye ekiplerine ateş püsküren vatandaşlar, itfaiye erlerinin torpille işe alınan, işini bilmeyen insanlardan oluştuğunu ve bunun da bu tarz olaylara sebep olduğunu iddia etti.Olay yerindeki vatandaşlar; ‘Buradaki amacımız kamu kuruluşunu rencide etmek değil, bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Böyle bir durumdan ders alınması için bu videoyu yayınlıyoruz’ yorumunda bulundu.Çevre sakinlerinin yardımıyla zorla da olsa kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.