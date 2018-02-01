Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 01 Şubat 2018 01:45:18 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 370 Kişi Tutuklandı...

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, ''Dolandırıcılık şebekesi''ne diz çöktüren soruşturmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Urfa'da 370 Kişi Tutuklandı...

Uzun yıllardır ülkemizin her köşesinden on binlerce insanı telefonlarla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtmak suretiyle 10 milyonlarca TL'lik dolandırıcılık yapan ve uzun süredir Şanlıurfa ile birlikte Akçakale ve Harran'ın ülke genelinde dolandırıcılık merkezi gibi anılmasına neden olan dolandırıcılık şebekelerine karşı Harran ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile polis ve jandarmanın etkin ve kararlı soruşturmaları sonucunda sadece son bir yıl içerisinde her iki ilçede 370 kadar kişinin bu suçlardan tutuklandığını, yaklaşık 13 milyon TL'lik dolandırıcılık olayı tespit edildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:
 
''Bu dolandırıcılık şebekeleriyle ilgili olarak 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği tespit edilen 24 kişi hakkında bugün itibariyle Harran Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve gözaltı talimatı verilmiştir. Şu ana kadar bunlardan 17'si yakalanmış olup, 7 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
 
Bir kısım dolandırıcıların uzun süredir eylemlerine devam ederek yakalanmamış olmaları nedeniyle iyice pervasız hale geldikleri ve bazı mağdurları verebilecekleri altın, para veya değerli eşya gibi malların olmadığını görerek kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edilmiştir.
 
İlimizin ve ilçelerimizin adını lekeleyen dolandırıcı gruplarına karşı kamu görevlilerinin telefonla para istemeyeceğini bilen vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı hale gelerek bilgi vermeleri halinde Başsavcılıklarımızda ve kolluk güçlerimiz daha etkili soruşturmalar yapabilir hale gelecektir.'' 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Suruç Emniyeti ve Zabıtasından Ortak Operasyon.İlçe Genelinde Yapılan Eş Zamanlı Operasyonlarda 19 İşyerinden 10'u Mühürlenerek Kapatıldı.
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Kısa bir süre önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "FB-BJK derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa de Papel'in fragmanında verildi" şeklinde bir yorum yaparak Netflix'e taş atmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Netflix kurucusu ise Gökçek'e bol kahkahalı bir yanıt verdi.
Urfa'da Operasyon,Tutuklandılar!
Urfa'da Operasyon,Tutuklandılar!
Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aslanparçası Yakalandı!
Aslanparçası Yakalandı!
Yardımcısı Sami Aslanparçası ve 4 adamıyla birlikte yakalanan şebeke elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş’in ev görünümündeki deposuna yapılan baskında ise 7 milyon lira tutarında 33 kilo kokain ile 65 bin adet uyuşturucu hap ve yarım kilo esrar ele geçirildi.
Urfa'da Şok Operasyon,Şebeke Çökertildi...
Urfa'da Şok Operasyon,Şebeke Çökertildi...
4 iş yerine baskın yapıldı.
3 liraya uyuşturucu,Çekirge Zıplayamadı!
3 liraya uyuşturucu,Çekirge Zıplayamadı!
Okul önlerinde 3 liraya uyuşturucu hap sattığı öne sürülen Rüveyda Karacaoğlan (20) tutuklandı. Genç kızın sosyal medya hesabında “Çekirge üçüncü kez zıplayamazmış” yazısı dikkat çekti
DEAŞ’ın infazcısı kıskıvrak yakalandı!
DEAŞ’ın infazcısı kıskıvrak yakalandı!
Eniştesinin canlı bomba olduğu öğrenildi.
İsa Kızıldemir'den, Miraç Kandili Mesajı
İsa Kızıldemir'den, Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kızıldemir mesajında Miracın kötülükten arınarak yüce mertebelere erişme anlamına geldiğini belirterek, bu gecenin arınma için fırsat olduğunu söyledi.
Bağıban’dan,Miraç Kandili Mesajı
Bağıban’dan,Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bağıban mesajında Miracın kötülükten arınarak yüce mertebelere erişme anlamına geldiğini belirterek, bu gecenin arınma için fırsat olduğunu söyledi.
Karakeçili'den , Miraç Kandili Mesajı
Karakeçili'den , Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Karakeçili,Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Karakeçili mesajında Miracın kötülükten arınarak yüce mertebelere erişme anlamına geldiğini belirterek, bu gecenin arınma için fırsat olduğunu söyledi.
Ağrı'da operasyon: 1 şemsiyeli terörist öldürüldü
Ağrı'da operasyon: 1 şemsiyeli terörist öldürüldü
Ağrı'da güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir şemsiyeli terörist öldürüldü.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿