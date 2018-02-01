Urfa'da 370 Kişi Tutuklandı...

''Bu dolandırıcılık şebekeleriyle ilgili olarak 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği tespit edilen 24 kişi hakkında bugün itibariyle Harran Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve gözaltı talimatı verilmiştir. Şu ana kadar bunlardan 17'si yakalanmış olup, 7 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Bir kısım dolandırıcıların uzun süredir eylemlerine devam ederek yakalanmamış olmaları nedeniyle iyice pervasız hale geldikleri ve bazı mağdurları verebilecekleri altın, para veya değerli eşya gibi malların olmadığını görerek kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edilmiştir.
İlimizin ve ilçelerimizin adını lekeleyen dolandırıcı gruplarına karşı kamu görevlilerinin telefonla para istemeyeceğini bilen vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı hale gelerek bilgi vermeleri halinde Başsavcılıklarımızda ve kolluk güçlerimiz daha etkili soruşturmalar yapabilir hale gelecektir.''
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