Urfa'da 370 Kişi Tutuklandı...

Uzun yıllardır ülkemizin her köşesinden on binlerce insanı telefonlarla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtmak suretiyle 10 milyonlarca TL'lik dolandırıcılık yapan ve uzun süredir Şanlıurfa ile birlikte Akçakale ve Harran'ın ülke genelinde dolandırıcılık merkezi gibi anılmasına neden olan dolandırıcılık şebekelerine karşı Harran ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile polis ve jandarmanın etkin ve kararlı soruşturmaları sonucunda sadece son bir yıl içerisinde her iki ilçede 370 kadar kişinin bu suçlardan tutuklandığını, yaklaşık 13 milyon TL'lik dolandırıcılık olayı tespit edildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti: