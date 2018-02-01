Urfa Eğitim Bir Sen'den Torpil Önerisi...

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yönetici atamalarında ortaya çıkabilecek torpil iddialarını ortadan kaldırmak açısından bir dizi öneri gündeme getirdi. Coşkun, 'Mülakat komisyonu üyeleri önceden hazırlanmış standart sorular sormalı ve adaylar, kapalı zarflardaki soruları kendi elleriyle seçebilmeli; mülakatlarda görüntü ve ses kaydı alınmalıdır' dedi.Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada; Bakanlığın, eğitimin paydaşlarının görüşlerini alması ve taslağı eğitim camiasında tartışmaya açmasını kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık adına olumlu bir gelişme olarak gördüklerini, bu adımın sadece görüş ve öneri alma ve tartışmaları izleme seviyesinde kalmaması gerektiğini dile getirdi.Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı: