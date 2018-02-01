‘Sevgilime küfürlü mesaj göndermişsin’ dedi ve kurşun yağdırdı

İstanbul’da, Türkmenistanlı Altın Demir (39), Serkan I. tarafından sevgilisine küfürlü mesaj gönderdiği gerekçesiyle tabancayla vurularak öldürüldü. Serkan I. yakalandı.İddiaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Türkmenistan uyruklu Altın Demir'in Eyüp Esentepe Mahallesi'ndeki evinin kapısının zili çaldı. Kapıyı açan kadın karşısında kız arkadaşının sevgilisi olan Serkan I.’yı (35) gördü.Serkan I. Demir'le, sevgilisine küfür içerikli mesaj gönderdiğini öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan I. belinden silahını çıkararak Demir’e peş peşe ateş etti. Demir kanlar içinde yere yığılırken, Serkan I. yanındaki iki arkadaşıyla kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Altın Demir hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serkan I.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.Çalışmalar sonucu saldırganın kimliğini belirleyen ekipler harekete geçti. Eyüp’e bağlı Çırçır Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Serkan I. kaçtığı otomobilin önü kesilerek yakalandı. Otomobilin içinde alkol aldığı belirtilen Serkan I.’nın olay esnasında yanında olduğu öne sürülen Aydoğan Ö. ve Nizam Ö.’yü de gözaltına aldı.Emniyete götürülen Serkan I. sorgusunda “Sevgilimin arkadaşıydı. Mesaj yoluyla sevgilime küfrettiğini öğrendim. Ben de sinirlendim, ateş ettim. Ama öldürmek istemedim” dediği iddia edildi./Hürriyet