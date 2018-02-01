O Saldırganlardan Biri Tutuklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaçakla mücadele çalışmaları kapsamında sayaç denetimi yaparken darp edilen Dicle Elektrik çalışanlarına saldıranlardan biri yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dicle Elektrik kaçak denetim ekibine saldıran ve kaçak kullanımı belirlemede kullandıkları malzemeleri tehditle gasp eden sanıklardan firarda olanların yakalanması için de takip sürüyor.

Kaçak elektrik kullanımını engellemek için saha denetimlerini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Kontrol birimi ekipleri, 16 Ocak günü Diyarbakır’ın Çınar ilçesine gitti. 19 Mayıs mahallesindeki konutların sayaçları kontrol eden ekipteki görevlilerden Ö.Ö. ve A.Ç., kapısını çaldıkları evin sahibine kendilerini tanıtarak avludaki sayacı incelemeye başladılar. Bu sırada avluya giren ve tehditler savuran Mehmet Dinç isimli şahıs, görevlilerden A.Ç.’nin boğazını sıkarak kaçak kullanımı görüntülediği cep telefonunu zorla elinden aldı. Bu sırada bir minibüsle evin önüne gelen kimliği belirsiz 3-4 kişi, kaçmaya çalışan Dicle Elektrik görevlilerini acımasızca darp etti. Aynı mahallede kaçak elektrik kontrolü yapan Dicle Elektrik görevlilerinden E.I.’nın ise yolu kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Tehditler savuran söz konusu şahıslar, görevlinin elinde bulunan ve kaçak tespitinde kullanılan ampermetre, keski ve kontrol kalemini zorla aldı. Yaşananların ardından Çınar polis merkezi amirliğine giden Dicle Elektrik görevlileri, başlarından geçenlerle ilgili ifade verdiler.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Yaşanan olayın ardından Çınar Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, sanık Mehmet Dinç hakkında ‘kuvvetli suç şüphesi bulunması’, ’5271 sayılı CMK’nın 100. maddesindeki tutuklama nedenlerinin var olması’ ve ‘delillerin karartılma ihtimalinin bulunması’ sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mehmet Dinç tutuklanırken, firarda olan diğer saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanabilmeleri için başlatılan soruşturma ise devam ediyor.