Büyükelçi Önen, Çin şirketlerine ziyaretlerini sürdürüyor

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyetinin önde gelen önemli şirketlerini, fabrikalarını ziyaret edip, üretilen cihaz ve mühimmatları inceleme ve bilgi alma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Çin’in önde gelen Savunma Sanayi şirketlerinden Norinco’yu ziyaret ederek şirketin faaliyet ve ürünleri hakkında bilgi almıştı. Şirketin bazı kısımlarını da gezen Büyükelçi Önen, savunma araçlarından Tank, Füze ve Roket mermilerini inceleyerek silahlar ve mühimmatların üretimi hakkında bilgi almış, incelemelerde bulunmuştu.Büyükelçi Emin Önen, şimdide Çin’in önde gelen telekomünikasyon şirketi Huawei ve dünyanın en büyük elektrik dağıtım şirketi olan Çin’in State Grid şirketlerini ziyaret edip kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Türkiye ile işbirliği imkanlarını görüştü.Büyükelçi Önen bugünkü temasları kapsamında İspanya’nın Çin Hal Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Alberto Carnero’na nezaket ziyaretinde bulundu.Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, daha sonra; ülkemizde Tuz Gölü Havzası Doğalgaz Depolama Projesini gerçekleştiren Çin Milli Kimya Mühendisliği Şirketi (CNCEC) Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul edip iki ülke arasında ticarete katkı sağlayabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.Büyükelçi Emin Önen ayrıca, Türk Yemekleri Haftası nedeniyle Pekin'de bulunan aşçıları Büyükelçilikte kabul etti. Bir süre sohbet ederek, Çin’de Türkiye Turizm Haftası nedeniyle yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler aldı, önerilerde bulundu.