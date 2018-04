New York'ta açtığı restoranla ABD basınına da konu olan Nusret bu kez bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Paylaştığı videolarla popülerliği günden güne artan Nusret, New York yasalarını çiğniyor olabilir.Türkiye'de başlayan macerasını ABD'de sürdüren Nusret Gökçe şu sıralar New York'taki restoranı ile gündemde. Daha önce ABD basınında hakkında birçok haber çıkan Nusret, bu kez New York yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Yasaya göre, ete çıplak elle dokunmak yasak.