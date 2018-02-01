Adamlarımız Linç Ediliyor,Trafo...

Bazı basın ve yayın organlarında “2 bin nüfuslu köy sorunlarının çözülmesini bekliyor” başlığı ile yer alan haberde eleştirilerin hedefine konulan Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, mahalleye fazlası ile yetecek güçte 3 trafo bulunduğuna dikkat çekilerek, mahallenin elektrik değil, tüketim sorunu bulunduğu bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şirketin temel misyonunun sorumluluk alanı içerisinde sürdürülebilir kaliteli enerji arzı sağlamak ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda şirketin sorumluluk bölgesinde bulunan Şanlıurfa ve ilçelerinde de gerekli altyapı yatırımların aralıksız sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar ile tüm bölgede enerji altyapısının ciddi oranda iyileştirildiği bildirildi.

Fazlası İle Yetecek Trafo Var

Açıklamanın devamında ise, ‘’Bazı basın ve yayın organlarında yer verilen haberlerde iddia edildiği gibi Hilvan ilçesine bağlı Gölcük mahallesinde trafo ihtiyacı doğuracak bir elektrik sorunu bulunmamaktadır. Mahalle 260 hane olmasına karşın buraya toplam gücü 660 KVA olan 3 adet trafo ile elektrik enerjisi verilmektedir. Bu, 260 haneli mahalleye fazlası ile yetecek güç olduğu gibi ortalama tüketim standartlarında 750 abone ihtiyaç duyduğu elektriği bu kurulu kapasite ile rahatlıkla temin eder. Mahallenin elektrik sorunu değil, ısınmadan kaynaklanan aşırı tüketim sorunu bulunmaktadır. Nitekim tahakkuklara yansıyan endeks değerleri oldukça düşük rakamlardadır. Tüketimde israftan vazgeçilmesi halinde var olduğu iddia edilen sorun da kendiliğinden ortadan kalkacaktır.’’ denildi.

Kaçak Ekibi Darp Edilmişti

Bu arada, Dicle Elektrik’e yönelik eleştirilerde bulunulan Gölcük mahallesinde geçtiğimiz günlerde kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik çalışanı 2 kişinin feci biçimde darp edildiği belirlendi. Mahallede yapılan kaçak kontrollerinde 20 hanede kaçak elektrik kullanıldığı belirlenmiş, ancak çalışmalar yaşanan ve saldırı üzerine yarım kalmıştı.