Urfaspor'dan Müjde,Engel Aşıldı!

Şanlıurfaspor'un yeni transfer ettiği oyunculardan 4'ünün lisans işlemleri tamamlandı.Kulüpten bu konuda yapılan açıklama şöyle:Bilindiği gibi ara transfer dönemi 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.Yasin Ozan (Denizlispor/Forvet)Mehmet Albayrak (Hatayspor/Forvet)İsmail Güven (Atiker Konyaspor/Orta saha)Sercan Kaya (Adanaspor/Sağ kanat)