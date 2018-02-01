Urfaspor'dan Müjde,Engel Aşıldı!

Kulüpten bu konuda yapılan açıklama şöyle:
''Bugün kulübümüzün transfere engel borçlarının ödenip yeni transferlerin lisanslarının çıkarılması için günlerdir çabalayan Kulüp Başkanımız Emin Yetim ve yönetim kurulu üyelerimiz sonunda tüm engelleri aşarak kulübümüzü olası bir krizden kurtarmıştır. Bu süreçte katkıda bulunan Başta Sayın Bakanımız Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba, Sayın Valimiz Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve diğer ilce Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederiz''
Bilindiği gibi ara transfer dönemi 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
İşte ilk etapta lisans işlemleri tamamlanan oyuncular:
Yasin Ozan (Denizlispor/Forvet)
Mehmet Albayrak (Hatayspor/Forvet)
İsmail Güven (Atiker Konyaspor/Orta saha)
Sercan Kaya (Adanaspor/Sağ kanat)
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