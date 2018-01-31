Urfa'da Muhtarlara Yeni Görev...

Muhtarlara Dicle Elektrik tarafından özelleştirme sürecinde gerçekleştirilen 1.2 milyar liralık yatırımı ve geliştirilen hizmetleri anlatan Genel Müdür Murat Karagüzel, şirketin yaşadığı zorluklara değindi ve bölge insanının sahip çıkması durumunda sorunların üstesinden kolayca gelineceğini ve yatırımlardan daha iyi verim alınacağını belirtti.Şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmelikleri gereği sorumluluk bölgesindeki müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yaptığına dikkat çeken Murat Karagüzel, mevcut sorunlar karşısında çözümün sadece Dicle Elektrik'ten beklenmemesi gerektiğine değinerek, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, muhtarların ve vatandaşların hep birlikte katkı sunmaları gerektiğine vurgu yaptı.Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan elektrikle ilgili sorunları dile getirerek, enerji şirketi ile ilgili taleplerini paylaştılar ve sorunların çözümü için muhtarlar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını, gerekli her türlü desteği vereceklerini belirttiler.Dicle Elektrik tarafından yürütülen hizmetin aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunun bilincinde olduklarını da ifade eden Şanlıurfalı muhtarlar, kesintisiz elektrik alınabilmesi içim kaçak kullanıma karşı olduklarını dile getirdiler. Bazı muhtarlar ''Kapı kapı dolaşıp kaçak kullanılmaması gerektiğini anlatıyoruz'' diyerek, muhtarların elektrikle ilgili sorunlara nasıl katkı sunabileceğine dair olumlu bir örnek ortaya koydular.Muhtarlar, abonesiz olarak kayıt dışı elektrik kullananların abone yapılması ve kaçak kontrol ekiplerine görevlerini yapabilmeleri için kolaylık sağlanması konularında Dicle Elektrik ile işbirliği yapma konusunda da söz verdiler. Kısa ve uzun vadeli çözümlerin ele alındığı toplantıda, halkın elektrik enerjisini doğru kullanmasının gerekliliği ortak görüş olarak öne çıktı.Dicle Elektrik Dağıtım'ın Diyarbakır'daki merkez yerleşkesinde gerçekleşen toplantıya Genel Müdür Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Viranşehir İlçe Şefi ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Türk ile Viranşehir'den gelen çok sayıda muhtar katıldı.