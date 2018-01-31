Asgari Ücretini Vereceğiz,300 Koyun Vereceğiz...

Tarihi çarşıları gezip vatandaşlarla sohbet eden Donat'a göre, Urfa gündeminin ilk sırasında işsizlik var.
İrfan Donat'ın Urfa izlenimleri ve Fakıbaba'nın hedeflerine ilişkin yorumları şöyle:
''Şanlıurfa’ya gitmişken fırsat bulunca Balıklıgöl civarında biraz çarşı pazar gezintisine çıktık.
Şehrin gündeminin ilk sırasında işsizlik var.
Şanlıurfa, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ikinci büyük şehir konumunda.
Bugün Türkiye’de bulunan 3,5 milyon civarındaki Suriyelinin yaklaşık 463 bini Şanlıurfa’da yaşıyor. Bu da Şanlıurfa nüfusunun yaklaşık yüzde 24’üne denk geliyor.
Bu açıdan şehirde bir çok sektörün istihdam piyasasında Suriyeli mültecilerin etkisini görmek mümkün.
Şanlıurfa halkı, özellikle tarım sektöründe yoğun şekilde faaliyet gösteren Suriyeli mültecilerin kentteki yevmiye ortalamasını düşürmelerinden şikayetçi.
Bir diğer şikayet konusu ise yoğun göç nedeniyle kentte ev ve dükkan kiraları ile yaşam maliyetlerinin artması.
Şanlıurfa özelinde tarımla ilgili öne çıkan diğer konular arasında tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, Harran ve diğer ovaların modern sulamaya geçmesi yer alıyor.
Tarımda kullanılan elektrik ve sulama suyu ücretlerinin yüksek olmasından şikayet eden Şanlıurfalı üreticiler, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakınıyor.
Aslına bakarsanız bu sorun sadece Şanlıurfa’nın değil Türkiye’deki tüm üreticilerin ortak meselesi.''
İLK ETAPTA 500 BİN DÜVE ALINACAK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katıldığı 'IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı'nı takip ettik.
Fakıbaba, kırmızı et fiyatları ve ithalat gölgesinde gündemden düşmeyen hayvancılıkla ilgili son aşamaya gelinen yeni projeden bahsetti.
“Şu an Ziraat Bankası ile hemen devreye girecek çok önemli anlaşmalarımız var” diyen Fakıbaba, “Ziraat Bankasıyla anlaştığımız bu projede, 5 milyar lirayı sadece küçük ve orta işletmelere düve alımı için kullandıracağız. 500 bin düve alacağız. Problemin nereden geldiğini ve nereden kaynaklandığını biliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla bunu uygulayacağız” dedi.
Biz de projenin detayını merak ettik.
Öncelikle şunu belirtelim ki söz konusu 5 milyar lira üreticilere nakit olarak verilmeyecek. Onun yerine üreticilere hayvan olarak temin edilecek.
Ziraat Bankası, projenin hayvan tedariği konusundaki sıfır faizli sübvanse kısmını üstlenecek.
Küçük aile işletmelerine proje kapsamında 100 bin TL’ye denk gelen belirli sayıda düve temin edilecek ve üreticiler bu hayvanları besleyecek.
Üreticiler söz konusu 100 bin liralık krediyi iki yılı ödemesiz, 5 yılı faizsiz olmak üzere 7 yılda geri ödeyecek.
Üreticiler kullandıkları bu krediyi tamamen ödedikten sonra tekrar alabilecek.
Tarım kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ise yem kısmını halledecek.
Bakanlık da bu projenin organizasyonunu sağlayacak.
Bu şekilde düve sayısı arttıkça besi varlığının artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında ilk etapta 500 bin düve alımı (ithalatı) gerçekleştirilecek ancak projenin devamında, iki yıl sonra bir 500 bin düvenin daha alınabileceği belirtiliyor.
Bu proje kapsamında çiğ süt desteklemelerinin de artırılması planlanıyor. Böylece üreticinin bu işten para kazanarak anaç hayvanları kesime göndermesinin önüne geçilmek hedefleniyor.
KADIN VE GENÇLERE 300 KOYUN PROJESİ
Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde kadınlar başta olmak üzere aileleri sigortalı yapacaklarını kaydeden Fakıbaba, “Asgari ücretini vereceğiz. 300 koyun vereceğiz. 300 koyundan aldıkları ortalama her yıl 300 tane yavrunun parasını onlara kazandıracağız ve bizim verdiğimizi de o 300 koyundan, yavrudan keseceğiz. Bu şekilde küçükbaş hayvan sayımızı ciddi şekilde artıracağız” dedi.
Bakan Fakıbaba, IPARD projesi kapsamında 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara et ve süt sektöründen aldığı hibeye ilave olarak yüzde 5 hibe verildiğini hatırlatarak, IPARD’da yer alan kriterin revize edilmesi önerisinde bulundu.
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