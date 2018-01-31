Asgari Ücretini Vereceğiz,300 Koyun Vereceğiz...

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Şanlıurfa programına eşlik etti, izlenimlerini köşesine taşıdı.Tarihi çarşıları gezip vatandaşlarla sohbet eden Donat'a göre, Urfa gündeminin ilk sırasında işsizlik var.İrfan Donat'ın Urfa izlenimleri ve Fakıbaba'nın hedeflerine ilişkin yorumları şöyle: