Tekyıldız, İhale Listesini Yayınladı

1.Merkez Anadolu Lisesi
2.Donandı İlk/Ortaokulu
3.Uğraklı İlk/Ortaokulu
4.Haktanır İmam Hatip Lisesi
5.Nimet İlk/Ortaokulu
6.Alatlar İlk/Ortaokulu
7.Erler İlk/Ortaokulu
8.Deniz İlk/Ortaokulu
9.Aşağı Beydaş İlk/Ortaokulu
10.Kardeşler İlk/Ortaokulu
11.Arida İlk/Ortaokulu
12.Alıncık İlk/Ortaokulu
13.Ciheydim İlk/Ortaokulu
14.İkizce İlk/Ortaokulu
15.Erecek İlk/Ortaokulu
16.Acıkuyu İlk/Ortaokulu
17.Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
18.Merkez İmam Hatip Ortaokulu
19.Berdi İlk/Ortaokulu
20.Anadolu İmam Hatip Lisesi(Bolatlar)
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