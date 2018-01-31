Tekyıldız, İhale Listesini Yayınladı

Halil Tekyıldız açıklamalarında “2018'de ilk etapta planlanan okullarımızın ihaleleri dün itibariyle tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” derken ihale listesine dahil olan okulları şu şekilde sıraladı;1.Merkez Anadolu Lisesi2.Donandı İlk/Ortaokulu3.Uğraklı İlk/Ortaokulu4.Haktanır İmam Hatip Lisesi5.Nimet İlk/Ortaokulu6.Alatlar İlk/Ortaokulu7.Erler İlk/Ortaokulu8.Deniz İlk/Ortaokulu9.Aşağı Beydaş İlk/Ortaokulu10.Kardeşler İlk/Ortaokulu11.Arida İlk/Ortaokulu12.Alıncık İlk/Ortaokulu13.Ciheydim İlk/Ortaokulu14.İkizce İlk/Ortaokulu15.Erecek İlk/Ortaokulu16.Acıkuyu İlk/Ortaokulu17.Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi18.Merkez İmam Hatip Ortaokulu19.Berdi İlk/Ortaokulu20.Anadolu İmam Hatip Lisesi(Bolatlar)