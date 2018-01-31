Vali Erin'e Teşekkür Ettiler...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Vali Erin’e, şehit aileleri ve gazilere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür etmek amacıyla gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Erin, “Devletimizin imkânları ölçüsünde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya, onlara maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım, onların üstün fedakârlıklarının karşılığını zerre kadar ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ancak sorumluluğumuzu yerine getirebilmek, vicdanen az da olsa rahat olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, her iki başkan ve yönetim kurulu üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği adına dernek başkanı Abbas Gündüz, Vali Erin’e bir teşekkür plaketi sundu. Vali Erin de ziyaretin anısına dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine birer hediye takdim etti.Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.