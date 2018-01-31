Son dakika... 'ABD cezalandıracak!'

Bu haber 31 Ocak 2018 14:42:10 Tarihinde eklenmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı David Satterfield, Tel Aviv’de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Konferansı’nda yaptığı konuşmada "İran, bölgede füze teknolojisini ilerletmeye devam ederse ABD tarafından cezalandırılır.” ifadelerini kullandı.Satterfield'in bu sözlerinin, Netanyahu’nun, "İran’ın Lübnan’ı füze fabrikasına dönüştürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.