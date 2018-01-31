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Bu haber 31 Ocak 2018 14:39:39 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya Müjde,O Projede Sona Gelindi...

Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımına hızlı bir şekilde devam edilen misafirhane ile arsa tahsisi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan camii inşaatında sona geliniyor.

Urfa'ya Müjde,O Projede Sona Gelindi...

Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımına hızlı bir şekilde devam edilen misafirhane ile arsa tahsisi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan camii inşaatında sona geliniyor.

Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen misafirhane ile arsa tahsisi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan camii inşaatında sona geliniyor. Hasta yakınlarının rahat ve konforlu koşullarda zaman geçirebilmeleri için yapımına başlanılan ve büyük bir ihtiyacı giderecek olan misafirhanede hummalı çalışma sürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin de sık sık ziyaret ettiği ve kısa sürede faaliyete girmesi için ilgililere talimat verdiği misafirhanede sona geliniyor. Hasta yakınlarına otel konforunda hizmet vermeyi amaçlayan Eyyübiye Belediyesinin yapımını tamamlama aşamasına getirdiği misafirhane, 3 bin 200 metrekarelik alanı kapsıyor. 200 kişilik konaklama imkânı ve 500 kişiye aynı anda hizmet verme imkânı sağlayacak olan misafirhane inşaatının, kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulması amaçlanıyor. İçerisinde; misafirhane, bekleme salonları, resepsiyon, çamaşırhane, mutfak, banyo, yatak odaları, balkon ve dinlenme odalarının bulunduğu misafirhane toplam 4 kattan oluşuyor.

Yapımı devam eden ve kısa süre içinde açılması planlanan misafirhaneyle ilgili yazılı açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi.” Bu misafirhane ile sosyal belediyecilik örneğini sergilemek istiyoruz. İnsan odaklı belediyecilik çalışmalarımız da devam edecek. Bu fiziki yapıyı yapmamızdaki amaç ta, buraya gelen hasta yakınlarının kalabilecekleri temiz, modern ve konforlu bir mekana kavuşmuş olmalarına olanak sağlamaktı. Bu tarz faaliyetler sosyal projelerdir. Bizler de yerel yönetimler olarak vatandaşların isteklerini dikkate alıp yatırımlarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Misafirhanemizin açılışını kısa süre içinde gerçekleştirip, misafirhaneyi bölge insanının hizmetine sunmayı hedefliyoruz.”
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