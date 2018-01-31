Bakanlık O İddialara Cevap Verdi

https://goo.gl/PsqfM8

Sözcü Gazetesinde yer alan alan "Bakanın emlakçı ve manifaturacı arkadaşı devlet şirketine atandı" başlıklı yapılan habere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen cevap metninde şu ifadeler yer aldı."TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi yönetim kurulu, üç üyesinin TMO, üç üyesinin TOBB ve bir üyesinin de iki kurumun ortak kararıyla belirlendiği 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliği değişiklikleri, ilgili kuruluşların takdiri ve yetkisiyle gerçekleşmektedir. Haberde geçen yeni görevlendirmeler, bir önceki üyelerin istifalarıyla boşalan yerlere TMO tarafından yapılmıştır.Haberde, söz konusu görevlendirmelerin, arkadaş ve hemşehri olmalarından kaynaklı olduğu da ön plana çıkarılarak birilerine iş imkânı oluşturulma amacıyla yapıldığı öne sürülmektedir. Hâlbuki habere konu olan görevlendirme; görevlerinden ayrılan kişilerin yerine ilgili kurum tarafından yeni isimlerin belirlenmesi gibi bütün kurumlarda yaşanan doğal bir süreçtir. Bu minvalde yapılmış bir görevlendirmeyi haberde yer aldığı gibi vermeye çalışmak, doğru habercilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından konunun bu çerçevede ele alınması büyük önem taşımaktadır."İlgili Haber: