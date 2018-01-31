Proje Geliştirildi,Zararsız Dönüştürebilicek!

Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji Merkezinde (GAPYENEV) geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi ile zirai gübrelerle yeraltı sularında yoğunlaşan nitratı temizleyecek.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, membran üzerinde hayvansal ve bitkisel canlıları dengeleyecek mikroorganizmalar üreterek, kaliteli su elde edecek bu proje için patent başvurusu yapıldığını belirtti.Projeyi geliştiren Öğretim Elemanlarını tebrik eden Rektör Taşaltın, “Bu çalışma ile içme sularımızı temizlemek ve suya karışan kimyasal maddeleri analiz edebileceğiz. Suda ki bu maddeler ayrıştırıldığında daha kaliteli su elde edilecektir. Hocalarımızı, bu çalışmadan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dilerim” dedi.Yeraltı sularında bulunabilen nitrat ve perklorat arıtımını sağlayan bu proje ile Bazı mikroorganizmalar nitratı soluyarak zararsız azot gazını dönüştürebildiğini söyleyen Araştırma Görevlisi Deniz Uçar, “Yeraltı sularında yoğun miktarda nitrat kirliliği bulunmaktadır. Bu kirliliğin en önemli kaynağı zirai gübreler olup bazı köylerde içilebilir suyun 10 kat fazlası nitrat bulunabilmektedir. Bu mikroorganizmalar nitratı soluyarak zararsız azot gazını dönüştürebilecek” diye konuştu.