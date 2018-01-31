Henüz 21 yaşında ama 160 yaşında gibi görünüyor

Dünya üzerinde çok ender olarak görülen bazı hastalıklar bulunuyor. Bunlardan birisi de Benjamin Button Sendromu olarak da bilinen yaşlılık hastalığı.

Tıbbi adı Hutchinson-Gilford Progeria olan yaşlılık hastalığına sahip kişiler normal insanlara göre 8 kat daha hızlı yaşlanıyor.

Hindistan'da yaşayan 21 yaşındaki Rupesh Kumar, dünyada yaşlılık hastalığı geçiren en yaşlı kişi.

Rupesh Kumar bu ünvanı, aynı rahatsızlıktan muzdarip 26 yaşındaki Güney Afrikalı Leon Botha'nın ölümünün ardından aldı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hanumanganj kentinde yaşayan Rupesh Kumar'ın yaşlılık hastalığı ile ilgili sıkıntıları 2 yaşında başladı. Boy uzaması durdu, saçları döküldü, kas ve diş yapısı zayıfladı. Hastalığı teşhis edemeyen doktorlar her şikayette ağrı kesici ilaçlar verdi. Rupesh büyüdükçe başı, vücudunun diğer kısımlarına göre anormal derecede büyüdü.

Rupesh'in babası Ramapati Kumar, oğlunun çok küçük yaşlarda sık sık baş ve karın ağrısı sorunları yaşadığını, onu birçok doktora gösterdiklerini fakat hiçbir doktorun Rupesh'e ne olduğu konusunda bir teşhis koyamadığını söylüyor.

Doktor Yugantar Pandey, Rupesh'in yaşlılık hastalığından muzdarip olduğunu ve bu hastalığın bilinen bir tedavisinin olmadığını belirtiyor.

Yaşlılık hastalığı gen mutasyonu sebebiyle ortaya çıkan genetik bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıktan muzdarip olan bireyler 13 ila 15 yaşlarında hayatını kaybediyor. Fakat 21 yaşındaki Rupesh gibi bazı bireyler daha uzun yaşayabiliyor.

Rupesh'in babası, oğluna yardım eli uzatması için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de bir dilekçe yazdı. Çaresiz baba şimdi o dilekçeye verilecek yanıtı bekliyor.

Ayrıca kar amacı gütmeyen yerel bir kuruluş olan Ashutosh Memorial Trust da, Rupesh'in gerekli tıbbi bakım almasına yardımcı oluyor.

Fotoğraf: SWNS