Urfalı Futbolcu Öldürüldü...

İstanbul Fatih'te darp edilen Moldovalı kadını kurtarmak isteyen lisanslı futbolcu Urfalı Yunus Emre İzol kalbine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayda İzol'ün iki arkadaşının da yaralandığı öğrenilirken, yakalanan saldırganın alkollü olduğu öne sürüldü.İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün gece 23.00 sıralarında yaşandı.İddialara göre, 24 yaşındaki Yunus Emre İzol önceki gün gece 23.00 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Bu esnada cadde üzerine Ayhan A. isimli şüphelinin taksiye binmeye çalışan Moldova uyruklu E.D.’yi darp ettiğini gördü.Yunus Emre İzol ve arkadaşları darp edilen kadını kurtarmak istedi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan İzol ve arkadaşlarıyla Ayhan A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ayhan A. bıçakla İzol ve arkadaşlarına saldırdı. Kalbine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Şanlıurfa doğumlu olan Yunus Emre İzol’ün acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yedikulespor’da lisanslı olarak futbol oynayan İzol’ün aynı zamanda aşçılık da yaptığı öğrenildi.Çalışma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Ayhan A.’nın yaralanan elini tedavi ettirmek için hastaneye gittiğini belirleyerek harekete geçti. Hastaneye giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.Emniyette sorguya alınan 38 yaşındaki Ayhan A.’nın kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Ayhan A., Moldovalı E.D.’nin telefonunu çaldığını belirttiği, E.D.’nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.