WhatsApp'a gelen yeni özellik çok işinize yarayacak!

WhatsApp, uygulamanın iOS sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. WhatsApp 2.18.20 sürümü, bazı iyileştirme ve hata düzeltmelerinin yanında küçük değişikliklerle yeni özellikler getirdi.

WhatsApp spam'ı önlemeye yönelik yeni yöntemler araştırıyordu, ancak bu sürümle üzerinde çalışılan yöntemle ilgili her şeyi sildiler. Bunun dışında WhatsApp tarafında bir süredir test edilen 'Bahsedenler' özelliği güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Ekranın sağında duran bahsedenler butonuyla etiketlendiğiniz tüm mesajları okuyabileceksiniz.

WhatsApp 2.18.20 sürümüyle gelen tüm yenilikler şu şekilde:

WhatsApp spam'ı önlemeye yönelik yeni yöntemler araştırıyordu , ancak bu sürümle üzerinde çalışılan yöntemle ilgili her şeyi sildiler.

Kullanıcılar, kapanmış ya da artık katılımcı bulunmayan bir grup sohbetine girdiklerinde WhatsApp kullanıcılara mesajları özel olarak yanıtlayabilir. Böylece grupta katılımcı bulunmasa dahi atılmış bir mesaj üzerinden sohbet edilebiliyor.

WhatsApp otomatik olarak kullanıcıyla sohbeti açacak ve kullanıcı, alıntılanan mesaja tıkladığında, grup otomatik olarak açılıp alıntılanan mesajı vurgulayacak. Bu özellik, grup mesaj göndermeye kısıtlı olduğunda çok yararlı olabilir.

WhatsApp otomatik olarak kullanıcıyla sohbeti açacak ve kullanıcı, alıntılanan mesaja tıkladığında, grup otomatik olarak açılıp alıntılanan mesajı vurgulayacak. Bu özellik, grup mesaj göndermeye kısıtlı olduğunda çok yararlı olabilir. Alıntılanan mesaj kutusundaki büyük emojiler artık destekleniyor.