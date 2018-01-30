Fotoğraflar Ortaya Çıktı,Neler Oluyor?

İdo Tatlıses geçen yazdan beri Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin Şefkatli Anıl Tetik'le aşk yaşarken tanıştıkları iddia edilmişti.
Tatlıses, Anıl Tetik'le arkadaş olduğu iddia edilen haberlere sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt vermişti.
Bugün ise Yasemin Şefkatli ile Anıl Tetik'in bir dönem aşk yaşadığı tekrar öne sürüldü.
Tetik ile Şefkatli'nin aynı arkadaş grubunda ve yan yana poz vererek çekildikleri fotoğraflar Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.
İşte o fotoğraflar...
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