28 yaşındaki sapık, 8 aylık kuzenine tecavüz etti...

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 8 aylık bir bebek kuzeni tarafından tecavüze uğradı. Pazar günü hastaneye götürülen bebeğin hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ise tecavüzle suçlanan 28 yaşındaki kuzenin tutuklandığını açıkladı.Bebeği hastanede ziyaret eden Delhi Kadınlar Komisyonu Başkanı Swati Maliwal bebeğin yaralarının "korkunç" olduğunu söyledi.Maliwal, Twitter hesabından paylaştığı mesajında kız bebeğin üç saat süren bir ameliyattan çıktığını aktardı ve "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bebeğin yürekler acısı çığlıklarını duyabilirsiniz. İç organları korkunç yaralar almış. Ne yapmalı? Başkentte 8 aylık bir bebek vahşice tevacüze uğramışken Delhi nasıl uyuyabiliyor? Bu kadar duyarsız mı olduk yoksa bunu kaderimiz olarak kabul mu ediyoruz?" dedi.Maliwal, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ülkede kadınların ve çocukların korunması için daha katı yasaların ve polis kaynaklarının sağlanması çağrısında bulundu.Hindistan'da 2012 yılında 23 yaşındaki bir öğrencinin Delhi'de bir otobüste tecavüze uğraması ve öldürülmesinin ardından cinsel şiddet olayları daha sıkı inceleme altına alınmıştı. Hindistan'da çocuk tecavüzlerinin son 10 yılda yüzde 82 arttığı belirtiliyor.Bu korkunçluğu protesto eden binlerce Hindistanlı sokağa dökülerek hükümetin tecavüzlere karşı daha sert önlemler almasını istedi.BBC Türkçe