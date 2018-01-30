Urfalılar Dikkat,Cumartesi ve Pazar Günü Kesilecek...

Bu haber 30 Ocak 2018 20:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

Suruç’ta Su Kesintisi Uygulanacak.Şuski’den Yapılan Açıklamaya Göre;Suruç Merkezinde Cumartesi ve Pazar Günü Aralıklı Olarak Su Kesintisi Uygulanacak.