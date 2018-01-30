Aralarında Urfa'da Var,Detaylar Belli Oldu...

Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu Cazibe Merkezleri Programıyla yatırımlara verilecek desteklerin detayları belli oldu.

Az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi ile çağrı ve veri merkezi yatırım desteklerini kapsıyor. Desteklenmesine karar verilen yatırımlar, komite tarafından uygun bulunması halinde, enerji desteği ile 6'ncı bölge imkanlarından yararlanacak.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için;

a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası;

b) Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası;

c) Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde ise 5 milyon Türk Lirasıtutarında asgari sabit yatırım şartı aranacak.

Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması; veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5 bin metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekecek.

Enerji desteği

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere aylık elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılacak.