Afrin’de öldürülen teröristin kıyafetindeki peç detayı

Kıyafetlerdeki paçavra detayıZeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelerde terör örgütü YPG’nin YAT koluna ait teröristlerin cesetleri bulundu.Teröristlerin kıyafetlerine yapıştırılmış terör örgütü YAT'ın paçavralarının olduğu tespit edildi. ABD, teröristleri DEAŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka operasyonu öncesinde özel olarak eğitti.