Cami Önünde Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

Sinirlerine hâkim olamayan çevre sakini adamın sözlerine cevap veremeyen yaşlı adam, kendisini polise şikayet edeceğini duyunca oldukça tedirgin oldu.
Olayın sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyürken, konu hakkında yapılan bir yorum ise olaya farklı boyutlar kattı. O yorumda “Videoda köpeğin sesi çıkmıyor. Tepki göstermiyor. Demek ki köpeğin de rızası var.” denildi. Bunun üzerine sinirleri iyice gerilen havyan severler sosyal medyayı inletti.
Görüntülerin kan donduran cinsten olduğu ve sitemizin, yayınlarında “her yaştan okuyucuya hitap etmesi” kararından ötürü paylaşıma sunmama kararı aldık. Haberi gündeme getirmekteki amacımız ise çoluğumuzu, çocuğumuzu, hayvanlarımızı böyle ahlaksız insanların varlığından korumak için ifşa etmektir.
Yorum Yap