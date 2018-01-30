Cami Önünde Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

Yaşlı bir adam boş bir arazide köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Durumu uzaktan fark eden bir çevre sakini olayı saniye saniye görüntüledi. Yaşlı adama ne yaptığını sorduğunda cevap alamayan çevre sakini “Caminin önünde köpeğe tecavüz mü ediyorsun sen ahlaksız adam. Yaşından başından da mı utanmıyorsun” diyerek yaşlı adama saldırdı.Sinirlerine hâkim olamayan çevre sakini adamın sözlerine cevap veremeyen yaşlı adam, kendisini polise şikayet edeceğini duyunca oldukça tedirgin oldu.Olayın sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyürken, konu hakkında yapılan bir yorum ise olaya farklı boyutlar kattı. O yorumda “Videoda köpeğin sesi çıkmıyor. Tepki göstermiyor. Demek ki köpeğin de rızası var.” denildi. Bunun üzerine sinirleri iyice gerilen havyan severler sosyal medyayı inletti.Görüntülerin kan donduran cinsten olduğu ve sitemizin, yayınlarında “her yaştan okuyucuya hitap etmesi” kararından ötürü paylaşıma sunmama kararı aldık. Haberi gündeme getirmekteki amacımız ise çoluğumuzu, çocuğumuzu, hayvanlarımızı böyle ahlaksız insanların varlığından korumak için ifşa etmektir.