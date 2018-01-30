Atatürk Barajı Turizme Açılacak Mı?

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nın etrafı turistik mekân olarak değerlendirilmesi için adımların neden atılmadığını soran vatandaş, ülke ve şehrimizin ekonomisini canlandırma amacıyla konu hakkında bir proje oluşturulmalı ve baraj ziyaretçilere açılmalı yorumunda bulundu.Bu kapsamda Atatürk Barajı’nın çevresinde yaz aylarında kullanılabilinecek yazlık site alanlarının kurulması onayı Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın onayını gerektiriyor. Daha önceki zamanlarda öne atılan bu tarz bir fikre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ret cevabı verdi. Sebebi ise bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan barajın gelen ziyaretçiler tarafından kirletilmesi olarak açıklandı.Atık suların ve katı atıkların çevreye ve göle zarar vereceği gerekçesiyle reddedilen bu fikir günümüz teknolojisiyle kabul edilebilir görünüyor. Çevre kirliliğini önlemek ve içme suyu havzasının atıklara maruz kalmamasının önüne geçebilmek amacıyla günümüz teknolojilerine uygun çalışmaların yapılmasıyla Atatürk Barajı turizme kazandırılabilir.Urfa Kent Konseyi konuyla alakalı fikirlerinde şunları ifade etti; “Yeni fikirlerin ve gelişen teknolojinin sayesinde içme suyu havzasını kirletmeden de birçok teknik olanağını sağlayabilmektedir. Bunlardan en uygun ve pratik olanı paket arıtma sistemi olarak adlandırılan sistemdir. Maliyet olarak da son derece ekonomik seçenekler içeren bu sistemlerle göle 100 metre mesafede kurulabilecek tesislerin atık su ve katı atıkların çevreye ve göle zarar vermeden kolaylıkla bertaraf edilebilir. Yapılacak bu tarz turizm tesislerinin kentimizin turizmine, dolayısıyla kentimizin ekonomisine katkı sağlayacağı, ayrıca Bozova gibi baraj gölü çevresinde ve şehir merkezine en yakın ilçemizde sosyokültürel ve ekonomik anlamda ilçe yaşamına da katkı sağlayabilir.Teknolojik gelişmelerin takip edilmesiyle Atatürk Barajı etrafında kurulması olanaklı görünen turistik alanlar için yetkililerin şimdilerde herhangi bir çalışması bulunmuyor. Üzerinde iyice çalışılmış ve planlamasının uzman kişiler tarafından oluşturulmuş bir projenin gündeme gelmesi adına bu tarz fikirler önemsenmeli ve Atatürk Barajı, şehrin ve ülkenin turizmine açılmalı görüşlerini de birçok Urfalı destekliyor gibi gözüküyor.