Elektrik Üreten Bisiklet Yolu Yaptılar

Hollanda, tanıtım videosunda geçen iddialı ifadelerini doğrulayan yenilikçi projesini hayata geçirdi.Dünyanın ilk güneş enerjisi üreten bisiklet yolu Amsterdam’ın Kuzeybatısında bulunan Krommenie’de açıldı. TNO Organizasyonu, özel sektör, hükümet ve akademinin işbirliği sonucunda oluşturulmuş 7 km uzunluğundaki SolaRoad’un 10 km’ye tamamlanması planlanıyor.Üzerinde bisiklet kullanınca güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek SolaRoad, her biri 2,5 x 3,5 m ebatlarında olan beton kalıplardan oluşuyor ve sürtünmeyi engelleyen yüzeyi bisiklet kullanırken sarsıntı olmamasını sağlıyor.Solar hücreler, yaklaşık 1 cm kalınlığındaki kırılmaz camın altında tek yönlü yerleştirilmiş. Yolun diğer tarafında solar hücreler yok ve burası çeşitli üst katmanları test etmek için kullanılıyor. Projenin tamamlanmasıyla yoldan kazanılan güneş enerjisi, sokak aydınlatması, trafik sistemi, elektrikli arabalar (elektrikli araçlar da SolarRoad’u kullanılabilecek) ve evlerin enerji ihtiyacını karşılayacak.Diğer taraftan bu temiz yolun bazı sorunları da var. Yönü gün ışığına göre ayarlanamadığı için verimi solar panellere kıyasla daha düşük ve beklenen maliyeti 3.7 milyon dolar. Ancak teknoloji ilerledikçe bu problemlere de çözüm bulunabilir ve yeni kullanımlar uygulanabilir. Solar panel maliyetlerinin sürekli bir düşüş eğiliminde olduğunu da belirtmek gerekiyor.Projenin arkasındaki ekipten Dr. Sten de Wit, solar yolları kullanan elektrikli araçların ‘yakıtlarını’ güneşten sağlayacak noktaya gelebileceğini öngörüyor; “Elektrikli araçların kullanımı artıyor ancak elektriklerini sürdürebilir bir şekilde karşılamadıkları sürece tam anlamıyla çevreci bir seçenek olduğunu söyleyemeyiz. Yollar, ihtiyaç duyulan yerlerde enerji üretebilir.”