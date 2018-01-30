Söz mü, Çukur mu? İşte kazanan...

30 Ocak tarihinde; Star TV yayınlanan "Söz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Show TV'de ekrana gelen "Çukur" dizisi ve 3. sırada ise "Söz"ün özeti yer aldı.AB'de 1.'lik "Çukur"un, 2.'lik "Söz"ün, 3'ncülük ise "Siyah Beyaz Aşk"ın oldu. (Medyatava)