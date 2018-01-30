60.000 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak...!

DSİ Genel Müdürlüğü, ülkemizin dört bir yanındaki kurak toprakları yeşile büründürmeyi sürdürüyor.DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa’nın suya hasret topraklarını suya kavuşturuyor.Bu kapsamda Mardin ili sınırları içerisinde 297 bin 320 dekar tarım arazisine su iletecek olan ‘’Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanal Yapım İşi’’ çalışmaları da tam hız sürüyor.Fernas İnşaat tarafından yapımı sürdürülen proje, Mardin İli Derik ve Kızıltepe ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine su götürecek olan kanalın uzunluğu 43 bin 990 metre.Kısa sürede yüzde 10’u tamamlanan proje bitirildiğinde 60.000 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yine projeyle yıllık 120 milyon TL net gelir artışı sağlanacak.