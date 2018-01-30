Mahmut Kaçar Kınadı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık" dedi.
Gözaltıları protesto etmek isteyen kalabalık Türk Tabipler Birliği önünde toplandı. kalabalığa müdahale eden polis ile grup arasında arbede yaşandı.
Tüm bu yaşananların üzerine Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçar “Hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine, Türkiye ile sorunu olanlara destek olan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyini kınıyor, başta Şanlıurfa Tabip Odası olmak üzere milletimizin istikbal mücadelesine sahip çıkan tüm Tabip odalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Yorum Yap