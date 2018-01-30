Mahmut Kaçar Kınadı

Türk Tabipler Birliği yöneticileri sosyal medya hesaplarından “Savaş bir halk sağlığıdır” diye bir mesaj yayınladı. Afrin Zeytin Dalı Harekatı üzerine söylenen bu sözlerden sonra Türk Tabipler Birliği Konseyi Yöneticilerine bu sabah saatlerinde Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,dedi.Gözaltıları protesto etmek isteyen kalabalık Türk Tabipler Birliği önünde toplandı. kalabalığa müdahale eden polis ile grup arasında arbede yaşandı.Tüm bu yaşananların üzerine Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçardedi.