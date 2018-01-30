Trende Bakın Neler Oldu,Uyandığında masasında...

İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle Peterborough'dan Leeds'e giderken annesiyle yaşadığı maddi sıkıntılara ilişkin telefonda konuştu. Daha sonra uykuya dalan Johannessen, uyandığında yanında, annesiyle telefon konuşmasını dinleyen bir yabancı tarafından bırakılmış 100 sterlin buldu.Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlin bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu.Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor. Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.İngiliz kadın, kendisine yönelik böyle bir jestin anlamının ise çok büyük olduğunu söylüyor. Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen Johannessen'in gönderisi Facebook'ta 5.100 kez paylaşıldı.