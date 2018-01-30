Meme Cerrahları Şanlıurfa’da toplandı...

Türkiye’nin en önemli 13 üniversitesinden (Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, samsun 19 mayıs Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, sanko Üniversitesi, Anakara Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi, GATA Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Üniversitesi, Dicle Üniversitesi), meme cerrahisi konusunda söz sahibi 15 hocanın konuşmacı olarak katıldığı Onkoplastik Meme Cerrahi Kursu, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda 7. Ocak 2018 tarihinde, Şanlıurfa ve çevre illerden yaklaşık 60 genel cerrahi uzmanının katılımı gerçekleştirildi. Toplantı Başkanlığını Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali UZUNKÖY’ün yaptığı kursta, meme kanserli hastalarda onkoplastik meme cerrahi teknikleri tartışıldı. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY yaptığı konuşmada, memenin kadınlar için çok önemli organ olduğunu, kaybının psikolojik ve sosyal ciddi sorunlara yol açtığını, ancak son yıllarda, gelişen ameliyat teknikleri ile, meme kanserli hastalarda bile memenin korunarak tedavi yapılabildiğini belirtti. Onkoplastik cerrahide sadece memenin kanserinin tedavi edilmediğini, aynı ameliyat sırasında memeye estetik cerrahi teknikleri uygulanarak, görünümünün de korunduğunu belirtti.Bu tekniği uygulamak için, hasta seçiminin, tümör özelliklerinin ve cerrahın çok önemli olduğunu belirtti. Birincil amacın hastayı kanserden kurtarmak olduğunu, kanserli dokunun temamen temizlendikten sonra, meme içinde yapılan estetik uygulamalar ile, memenin eski görünümünün korunmaya çalışıldığını, burada da cerrahi teknik ve yeteneklerin önemli olduğunu belirtti. Tam gün süren kursta, değişik onkolojik meme cerrahi teknikleri, Doç.Dr. Mustafa Emiroğlu (İzmir Meme hastalıkları Derneği Başkanı), Prof. Dr. Gürhan Sakman, Prof. Dr. Ali Uzunköy, Uz. Dr. Semih Yürekli, Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Prof. Dr. Göktürk Maralcan, Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Prof. Dr. Dr. Lütfi Doğan, Prof. Dr. Kemal Atahan, Y. Doç. Dr. İbrahim Sağlam, Prof. Dr. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ve Prof. Dr. Sadullah Girgin, Dr. Volkan Uyanık ve Prof. Dr. Taner Kale tarafından katılımcılara anlatıldı. Kursun sonunda katılımcılara sertifikaları ve konuşmacı hocalara teşekkür belgeleri verildi. Kapanış konuşmasında toplantı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy, kursun çok verimli geçtiğini, bu kursların bilimsel yenilikleri öğrenme yanında, cerrahlar asında bir kaynaşma sağladığını, ayrıca gelen hoca ve kursiyerlerin Şanlıurfa’nın tanıtımı açısından gönüllü turizm elçisi olduğunu belirtti.