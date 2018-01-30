İl Başkanı Aziz Aydınlık, Kılıçdaroğlu İle Görüştü

Şanlıurfa CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık Kılıçdaroğlu ile görüşmesini fotoğraflayarak, “Sayın Genel Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Kendisine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Aziz Aydınlık geçtiğimiz aralık ayında Şanlıurfa İl Başkanlığı için Tek listeyle gidilen seçimde, tekrardan başkanlığa getirilip güven tazelemişti.