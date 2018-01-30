Akbaş Cumhurbaşkanına Seslendi

Akbaş, Zeytin Dalı Harekatıyla beraber televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada yazılıp çizilenlerin Kürt halkını zor durumda bıraktığını ve Türk ırkını ön plana alıp, Kürt ırkını ötekileştirildiğini dile getiren bir açıklama yaptı.Akbaş, “kürt alimler, kürt kanaat önderleri ,Aşiret önderleri,hasılı kürt toplumunun üzerinde etki gücü olanlar, biraraya getirilmeli, belki haftalar sürecek çalıştaylar yapılmalıdır” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti;“SN. CUMHURBAŞKANIM, KÜRT ÇALIŞTAYININ TAM VAKTİDİR...Evet, PKK terör örgütü, sahaya çıktığı günden bu yana, zatıâlinizin ve kahraman ordumuzun sayesinde, en güçsüz dönemlerini yaşıyor. Fırat kalkanı ve Afrin zeytin dalı operasyonlarından sonra, Kürt halkının aklını çelme, bu operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı yönündeki iddiaları, boşa çıkarmak lazımdır.2019 seçim dönemine girdiğimiz bu günlerde, Kürt halkına yönelik ciddi adımların atılması gerektiği kanaatindeyim.1- Mevki makamı ne OLURSA OLSUN, Irkçılığı körükleyecek, Türk ırkını ön plana alıp, Kürt ırkını ötekileştirecek, her türlü söylem ve eylemlerden kaçınılmalı, tevessül edenler "halkı kin ve nefrete sebep olanlar" maddesi gereğince, cezalandırılmalıdırlar.2- Bölge siyasetçileri, hükümetin politikalarını daha net ifadelerle halka anlatmalı, yanlış anlamalara fırsat vermemelidirler.3- özellikle doğu ve güneydoğuda şiddete bulaşmamış, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmiş, şiddet yerine kardeşlikten taraf olan, Kürt akademisyenler, Kürt alimler, Kürt kanaat önderleri, Aşiret önderleri, hasılı Kürt toplumunun üzerinde etki gücü olanlar, bir araya getirilmeli, belki haftalar sürecek çalıştaylar yapılmalıdır. Kürt HALKININ gerçek sorunları ve talepleri belirlenmeli, çözüm için adımlar atılmalıdır.Birileri size farklı şeyler söyleyebilir. Ama bilin'ki, kürt halkının gerçek sorunları ve talepleri vardır. Hepimizin ortak fikri; PKK’nın Kürt halkının temsilcisi olmadığı, aksine Kürt halkının en büyük düşmanı olduğudur.O zaman bize düşen, gerçek Kürt halkının temsilcilerini tespit edip, çözüme onlarla gitmektir. Yüzlerce danışmanınız, vekiliniz var SN. CUMHURBAŞKANIM. Eğer bunlar size bu gerçekleri söyleyemiyorlarsa, lütfen hepsini emekli edin. Çünkü siz bir kulsunuz. Yanlış yapmanız veya bilmemeniz normaldir. Ama yanınızdaki danışmanlarınız, sizin yanlışınıza yanlış demiyorsa, demek ki sizin dostlarınız değil düşmanlarınız durumuna gelmişlerdir.STK İzleme Platform Başkanı Faruk Akbaş, Fırat Kalkanı ve Afrin Zeytin Dalı Operasyonu Kürt halkına yönelik yapıldığı yönündeki algıya son verilmesi ve bu konuda ciddi adımların atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.Akbaş, Zeytin Dalı Harekatıyla beraber televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada yazılıp çizilenlerin Kürt halkını zor durumda bıraktığını ve Türk ırkını ön plana alıp, Kürt ırkını ötekileştirildiğini dile getiren bir açıklama yaptı.Akbaş, “kürt alimler, kürt kanaat önderleri ,Aşiret önderleri,hasılı kürt toplumunun üzerinde etki gücü olanlar, biraraya getirilmeli, belki haftalar sürecek çalıştaylar yapılmalıdır” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti;“SN. CUMHURBAŞKANIM, KÜRT ÇALIŞTAYININ TAM VAKTİDİR...Evet, PKK terör örgütü, sahaya çıktığı günden bu yana, zatıâlinizin ve kahraman ordumuzun sayesinde, en güçsüz dönemlerini yaşıyor. Fırat kalkanı ve Afrin zeytin dalı operasyonlarından sonra, Kürt halkının aklını çelme, bu operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı yönündeki iddiaları, boşa çıkarmak lazımdır.2019 seçim dönemine girdiğimiz bu günlerde, Kürt halkına yönelik ciddi adımların atılması gerektiği kanaatindeyim.1- Mevki makamı ne OLURSA OLSUN, Irkçılığı körükleyecek, Türk ırkını ön plana alıp, Kürt ırkını ötekileştirecek, her türlü söylem ve eylemlerden kaçınılmalı, tevessül edenler "halkı kin ve nefrete sebep olanlar" maddesi gereğince, cezalandırılmalıdırlar.2- Bölge siyasetçileri, hükümetin politikalarını daha net ifadelerle halka anlatmalı, yanlış anlamalara fırsat vermemelidirler.3- özellikle doğu ve güneydoğuda şiddete bulaşmamış, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmiş, şiddet yerine kardeşlikten taraf olan, Kürt akademisyenler, Kürt alimler, Kürt kanaat önderleri, Aşiret önderleri, hasılı Kürt toplumunun üzerinde etki gücü olanlar, bir araya getirilmeli, belki haftalar sürecek çalıştaylar yapılmalıdır. Kürt HALKININ gerçek sorunları ve talepleri belirlenmeli, çözüm için adımlar atılmalıdır.Birileri size farklı şeyler söyleyebilir. Ama bilin'ki, kürt halkının gerçek sorunları ve talepleri vardır. Hepimizin ortak fikri; PKK’nın Kürt halkının temsilcisi olmadığı, aksine Kürt halkının en büyük düşmanı olduğudur.O zaman bize düşen, gerçek Kürt halkının temsilcilerini tespit edip, çözüme onlarla gitmektir. Yüzlerce danışmanınız, vekiliniz var SN. CUMHURBAŞKANIM. Eğer bunlar size bu gerçekleri söyleyemiyorlarsa, lütfen hepsini emekli edin. Çünkü siz bir kulsunuz. Yanlış yapmanız veya bilmemeniz normaldir. Ama yanınızdaki danışmanlarınız, sizin yanlışınıza yanlış demiyorsa, demek ki sizin dostlarınız değil düşmanlarınız durumuna gelmişlerdir.