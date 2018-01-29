Urfalı,Gerçek bir kalp bekliyor

Türkiye'de total yapay kalp takılan ilk çocuk hasta olan ve 17 aydır elinde taşıdığı çanta şeklinde ünite ile hayata tutunan Ali Özgen, umutla organ nakli olacağı ve gerçek bir kalbe sahip olacağı anı bekliyor.

Şanlıurfa'da geçimini çiftçilikle sağlayan Özgen ailesinin 11 çocuğundan biri olan Ali Özgen, uzun süredir "kalp yetmezliğiyle" mücadele ediyor. Tedavisi için ağabeyleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ali Özgen'e total yapay kalp takıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ile kendisine total yapay kalp takılan 17 yaşındaki Ali Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek bir kalbe sahip olmak istediğini ve yaşıtları gibi koşmak istediğini söyledi.

Annesinin vefatı nedeniyle kardeşine refakat eden büyük ağabey Ahmet Özgen, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle 2016'dan itibaren hastanelerde olduklarını belirterek, "Ali'nin kalp yetmezliği nedeniyle hastanelerdeyiz. İki senedir ağabeyleri olarak yanından hiç ayrılamıyoruz. Ali, bakıma muhtaç bir hasta. Buradan bütün Türkiye'ye organ bağışında daha anlayışlı ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz." dedi.

Özgen, kardeşinin makineye bağlı olarak yaşamına devam ettiğini ifade ederek, "Sabaha kadar nöbet tutarak uyuyoruz. Cihazın sesinden de uyuyamıyoruz. Bugün benim başıma gelenin yarın senin başına gelmeyeceği ne malum. Biz 11 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Onlara hem ağabeylik hem annelik yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"Vücudunda gerçek bir kalp yok"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ali'nin hem sağ hem de sol kalp yetmezliği olduğu için 2016'dan itibaren kendisini izlediklerini, kalp yetmezliğinin ilerlemesi sonucu bir süre cihaza bağlı olarak yaşamına devam ettiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin nakil konseyinin kararıyla Ali Özgen'e total yapay kalp takılmasına karar verildiğini aktaran Kendirli, "Hastanın sağ ve sol kalbinin yerini alan kalbi tamamen dışarı alındı. Şu anda vücudunda gerçek bir kalp yok. Onun yerine yapay kalp dediğimiz alet yerleştirilerek oluşturulan bir ameliyat yapıldı." dedi.

"Kalp nakli için zaman kazandırıyoruz"

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uçar ise, Ali'nin 17 aydır total yapay kalp ile yaşamını sürdürdüğünü aktararak, "Bunlar kalp nakli için zaman kazandırıcı cihazlardır. Hiçbir zaman normal kalbin yerine düşünülmez. Bazı hastalar da düşünebilir. Kalp naklinin uygun olmadığı kişilerde devamlı tedavi olarak düşünülebilir. Asıl amacımız kalp nakline zaman kazandırmaktır" diye konuştu.