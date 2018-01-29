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Bu haber 29 Ocak 2018 19:41:54 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil Şikayet Etti,Skandallar Bitmiyor...

Devlet kanalı olan TRT’nin TSK ayıbını RTÜK’e şikâyet etti. TSK’nın sivilleri bombaladığı yalanını TRT ekranlarından, 2 kez üst üste söylenmesine sert tepki gösteren Tanal, “TRT skandallara doyamıyor" dedi. Kaynak: CHP'li Tanal TRT'yi RTÜK'e şikayet etti

Urfalı Vekil Şikayet Etti,Skandallar Bitmiyor...

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TRT’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ayıbını RTÜK’e şikâyet etti. 28 Ocak Pazar günü öğlen kuşağında Burseya Dağı’ndan yayın yapan TRT Haber Kanalı spikeri, TSK’nın sivilleri vurduğunu söyledi. TRT’nin gerçek dışı beyanlarını RTÜK’e şikâyet eden Tanal, şunları söyledi:

“Afrin’deZeytin Dalı Harekâtını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dil uzatan TRT’ye RTÜK haddini bildirmelidir. TRT devletin vergileriyle yaptığı canlı yayında, devletin güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine hadsizce iftira atmıştır. TRT Haber spikerinin iki kez üst üste söylediği ‘TSK sivilleri vuruyor’ söylemleri, sehven dahi söylense kabul edilemez. Bu vahim hatayı ‘sehven oldu’ diyerek kapatmaya çalışanlar da dâhilsebep olanlar, göz yumanlar hakkında cezai işlem başlatılmalıdır. Zeytin Dalı Operasyonu aleyhine paylaşımda bulunanlara gözaltıların yapıldığı hassas bir dönemden geçiyoruz. Bakalım, hükümet aynı kararlılığını TRT için de gösterecek mi? TSK’nın sivilleri vurduğu bilgisinin gerçek dışı olduğu ortadadır. Kamuoyu TRT yayınlarıyla yanlış bilgilendirilecek ise TRT neden hala yayın yapmaktadır? Hükümetin dokunulmaz kıldığı TRT, sırtını hükümete dayamanın verdiği şımarıklıkla haddini fazlasıyla aşmıştır. Halkın vergileriyle, birçok başarılı gencin de hakkını yiyerek, büyük torpillerle kurdukları kadrodan çıkan bu vahim hatalara bir son verilmelidir. RTÜK, bu ayıba karşın verilecek en ağır cezayı vermeli ve TRT’ye haddini bildirmelidir. Vatanı için canını ortaya koyan evlatlarımızda, TRT’nin sebep olduğu en ufak bir moral bozukluğunun hesabı sorulmalıdır. Sormayan vatan haini değil de nedir?”

TRT HABER SPİKERİ NE SÖYLEMİŞTİ

“Ben şimdi bütün muhabirlerimizden aldığımız bilgileri, sıcağı sıcağına aldığımız bilgileri tekrar sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyenlerimiz. Çok önemli bilgiler verdi zira muhabirlerimiz. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu, hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, sivillere dedi işte bu noktadan saldırıyordu Türk Silahlı Kuvvetleri dedi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle başından beri diyoruz ya hani stratejik nokta Burseya dağı. İşte bu yüzden de stratejik nokta efendim. Çünkü TSK özellikle oradan sivil halka bombardıman gerçekleştiriyordu, saldırıyordu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri yapılan bu operasyonla bunun da önüne geçmeye çalışıyordu.”
CHP'li Tanal TRT'yi RTÜK'e şikayet etti

TRT’DEN “SEHVEN OLDU” MESAJI

“28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır. Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz.”

 

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