Karadaş, 'Gönül isterdi ki Nihat Çiftçi yapsın'

Öte yandan Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanı ve aynı zamanda “Urfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” koordinatörü olan Eyüp Bulut ile yaptığımız röportajda eğitim ile ilgili detaylı bilgiler elde ettik. Proje Koordinatörü Eyüp Bulut eğitimle alakalı şunları ifade etti;
“Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Avrupa Birliği hibesi ile yürütüldüğü “Urfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi”ne 2016’nın Kasım ayında başladık ve 2018 Kasımda da son bulacak. Bu projede 5 bileşenimiz var. Bu bileşenlerden bir tanesi Urfa’da turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştirmektir. Biz bu kapsamda 2017’nin sonunda eğitim ihtiyaç analizi yaptık. Bu analiz sonucunda da hangi kurumlara, ne tür eğitimler vereceğimizi belirledik ve bu sene de uygulamaya başladık. Önceliği turist rehberlerine verdik. Yaklaşık 40 civarı turist rehberimizi iki ayrı seanstan geçirerek hem teorik hem de pratik eğitim verdik.”
Turist rehberlerine verilen eğitimin ardından bugün gerçekleşen eğitimde ise taksicilere eğitim verdiklerini dile getiren Bulut, “Bugün taksiciler Derneği ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlere yarın minibüsçüler, restoran, otel yöneticileri, kamudaki zabıtalar gibi turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla devam edeceğiz” dedi.
Eğitimin sonunda taksi şoförlerine sertifikaları dağıtıldı. Taksiciler Derneği Hasan Karadaş şoförlerin eğitimden memnun ve verimli bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti. Karadaş açıklamalarında, “Eğitim verimli ve başarılı geçti fakat gönül istedi ki bu projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı yapsın.” yorumunda bulundu.
Yorum Yap