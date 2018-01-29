Karadaş, 'Gönül isterdi ki Nihat Çiftçi yapsın'

“Urfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” isimli projede taksi şoförleri eğitim aldı.Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş taksi şoförlerinin aldıkları eğitimin çok yararlı olduğunu dile getirirken turizm sektöründe sekteye uğramadan hizmet vermeleri için bu tarz eğitimlere katılımın devam edeceğini bildirdi.Öte yandan Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanı ve aynı zamanda “Urfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” koordinatörü olan Eyüp Bulut ile yaptığımız röportajda eğitim ile ilgili detaylı bilgiler elde ettik. Proje Koordinatörü Eyüp Bulut eğitimle alakalı şunları ifade etti;Turist rehberlerine verilen eğitimin ardından bugün gerçekleşen eğitimde ise taksicilere eğitim verdiklerini dile getiren Bulut,dedi.Eğitimin sonunda taksi şoförlerine sertifikaları dağıtıldı. Taksiciler Derneği Hasan Karadaş şoförlerin eğitimden memnun ve verimli bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti. Karadaş açıklamalarında,yorumunda bulundu.