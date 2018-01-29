Ezelden Urfalılar, Karadeniz'de Türkülerimizi Çığırtıyorlar

Hamsisi, Karalahanası, tereyağı, ekmeği, Minzi peynirinin yanı sıra halk oyunları olan horon ve kemençe, tulum gibi müzik aletleriyle de meşhur olan Karadeniz’den Urfa’ya bir esinti geldi.Karadeniz yöresine ait bir çalgı olan tulum ile “Urfalıyam ezelden” şarkısı çalındı. Ortamda bulunanlar iki tulum ile çalınan şarkıya keyifle eşlik etti. Kültürümüzün dünyaya yayıldığı bir gerçek olsa da kendi ülkemizde, farklı yöre ve kültürlerde çalınması söylenmesi ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu.Urfa’nın sıra gecelerinin olmazsa olmazı “Urfalıyam ezelden” türküsünü Artvin’de tulum eşliğinde seslendirenleri görenler, “Hiç de fena olmamış. Bir tek çiğköfte eksik” yorumunda bulundular.Kültür evrenselliğini bizlere sunan ve ‘Nasıl kardeşçe yaşanır’a güzel bir örnek olan bu keyifli çalışmayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.