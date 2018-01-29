Sezon Açıldı. Kar kalınlığı 40 Santimi Buldu

Siverek İlçesine 60 Km uzaklıkta olan Karacadağ Kayak Merkezi hafta içi etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaklaşık 40 cm kadar kara bürünün merkez, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolup taştı. Okulların ara tatil olmasıyla kalabalıklığını sürdüren kayak merkezinde tatilciler gönüllerince eğlendiler.Nisan ayına kadar kayak yapılabilen Karacadağ, ziyaretçi akınını uzun süre devam ettirecek. Daha önce de alışılmışın dışında fotoğraf karelerini gördüğümüz Karacadağ Kayak Merkezinde ilginç fotoğraflarla bu yıl da karşılaşmak mümkün. Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçilerin yöresel kıyafetleri olan şalvar ile kayma görüntülerine yenileri eklenmeye başlandı.Çevre il ve ilçelerde bulunan ve tatilini değerlendirmek isteyenlerin günü birlik kayak yapabileceği Karacadağ Kayak Merkezi kış bitmeden uğranacak tatil alternatifleri arasında ilk sırada yer alıyor.