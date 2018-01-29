​Urfalı Hayal Kursun Yeter, Hayal Etti Başrolü kaptı

Çocukluktan bu yana film yıldızı olma hayali ile yanıp tutuşan Ceylanpınarlı Mustafa Yanbaş hayallerine kavuştu. Fas’ın ünlü film yıldızı olan Maeiam Hussein ile başrollerini paylaştığı “Adı Aşk” filmi için kameralar karşısına geçti. 26 Ocakta vizyona girecek olan filmde ünlü oyuncu ile başrollerini paylaştığı film Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana illerinde özel gösterim ile izleyicilerle buluşacak.Ceylanpınarlı Mustafa Yabaş uzun yıllar kurduğu film yıldızı olma hayalini gerçekleştirmek için kendi imkanlarıyla İstanbul'a gitmiş, ekmeğini kazanmak için garsonluk yapmış bir genç. Garsonluk yaptığı dönemlerde cast ajansına yazıldıktan sonra “Ezel” “Aşk Bir Hayal” gibi dizilerde figüranlık yaptıktan sonra “Adı Aşk” filmi için kendini kameralar karşısında bulmuş. Arap kökenli olan Yabaş, film projesini Dubaili iş adamlarına anlattıktan sonra şans yüzüne güldü. Böylece "Adı Aşk" filmi için destek alan Yabaş küçüklüğünden buyana kurduğu film yıldızı olma hayalini böylece gerçekleştirmiş oldu.“Adı Aşk” filminin konusu ise yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent, eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul’da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale’ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep’in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bir an Zeynep’in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul’dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep’ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep’in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenir.