Urfa'da Aralarında,Artık 81 İlde Yapılacak...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını bildirdi.Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DGS'nin ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunu belirterek, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkan verdiğini anımsattı.Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: