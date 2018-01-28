Evsiz Adamın Eline Tutuşturduğu Kağıdı Okuyunca Ağladı

Sokakta yaşamayı kimse istememiştir. Yine de bazıları onlara küçümser gözlerle bakar.Bir gün Casey Fischer sokakta şarkı söyleyerek para toplayan evsiz bir adamı gördü.Adam zar zor topladığı bir dolarla Dunkin’ Donuts’a girdi. Casey de onu takip etti.Casey adama kahve ve donut ısmarladı. Daha sonra da masasına davet etti.Chris ismindeki evsiz adam davetini memnuniyetle kabul etti.Casey’ye insanların ona iğrenmiş gözlerle baktığından dert yandı.Sokakta başlamaya başlamasının nedeninin uyuşturucu kullanmak olduğunu ve yaptığı bu hatadan dolayı kendisinden nefret ettiğini itiraf etti.Chris, annesinin gurur duyduğu bir evlat olmak istemişti ancak annesi birkaç yıl önce kansere yenik düşmüştü.Casey ve Chris bir saati aşkın süre sohbet etti. Casey’nin molası sona erdiğinden okula geri dönmek zorundaydı.Casey tam ayağa kalkmışken Chris bir kağıda yazdıklarını ona verdi. Çirkin el yazısı için özür dileyip ısmarladıkları için teşekkür etti.Casey kağıdı okuduğunda gözleri doldu.Notta yazanlar:“Bugün kendimi öldürecektim. Sayende vazgeçtim. Teşekkür ederim sana güzel insan.”Bazen küçük jestler, içten bir gülümseme ve nazik sözler düşündüğünüzden çok daha büyük farklar yaratabiliyor.Tanıştığınız insanlarla sohbet ederken onların da sorunları olabileceğini düşünüp buna göre davranın. Maalesef herkes aynı hayatı yaşayamıyor.Casey yaptığıyla bir insanın hayata tutunmasını sağlamış.Casey daha sonra evsiz adamın kendisine verdiği kağıdı Facebook’ta paylaştı.Sokakta yaşayan insanlara sahip çıkılması gerektiğine inanıyorsanız paylaşın.