Suruç'a Sığındılar,Zulüm Görüyorduk...

Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi şehirlerden kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürt kökenli bazı Suriyeliler, terör örgütünün zulümlerini anlattı.

Özellikle Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi ilçelerdeki çatışmalardan kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan yaklaşık 30 bin sığınmacı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte ülkelerine dönecekleri günün hasretiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanan sığınmacılar, yıllar önce kendilerini topraklarından eden terör örgütü PYD/PKK unsurlarının temizlenmesini ve ülkelerine dönmeyi umut ediyor.

"Terör örgütü zulüm ve tehditleriyle tüm mallarımıza el koyarak bizi topraklarımızdan kovdu"

Çadır kentte yaşayan sığınmacılardan Valid Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş öncesi Deyrizor bölgesinde ticaretle uğraştığını iş yeri, iki evi, arazisi ve otomobili bulunduğunu ve maddi durumunun iyi olduğunu söyledi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Kürt, Arap ve Türkmen ayrımı yapmadan baskı uyguladıklarına da değinen Hüseyin, "Terör örgütü zulüm, baskı ve tehditleriyle tüm mallarımıza el koyarak bizi topraklarımızdan kovdu. Bizlerden zorla aldıklarını da Kamışlı bölgesindeki Kürtlere gönderiyorlar. Zeytin Dalı Harekatı bizim için umut oldu. İnşallah Afrin'den sonra diğer bölgeler de terörden temizlenir ve evlerimize dönüp eskisi gibi mutlu yaşarız." ifadelerini kullandı.

"Bu savaşta kanımızla canımızla Türkiye'nin emrindeyiz"

Hüseyin Ramazan Sacir de PYD/PKK terör örgütünün kendilerini perişan ettiğini söyledi.

Suriye'de arazilerinin, arabasının olduğunu ve ekonomik durumunun çok iyi olduğunu ancak terör örgütlerinin gelişiyle zor günler yaşadıklarını anlatan Sacir, "Terör örgütü PYD/PKK Suriye'de kalan gençlerimizi savaştırmak üzere zorla alıp örgütün bulunduğu Afrin ve diğer bölgelere götürüyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na çok sevindik. Bu savaşta kanımızla canımızla Türkiye'nin emrindeyiz. Nereye isterlerse gitmeye ve savaşmaya hazırız. Biz Kürtlere karşı değiliz ama terör örgütlerine karşıyız temiz Kürtler bizim kardeşlerimiz." şeklinde konuştu.