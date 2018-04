Büyükelçi Önen’den Çin Savunma Sanayi Şirketine ziyaret

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, Çin’in önde gelen Savunma Sanayi şirketlerinden Norinco’yu ziyaret ederek şirketin faaliyet ve ürünleri hakkında bilgi aldı.Şirketin bazı kısımlarını gezen Büyükelçi Önen, savunma araçlarından Tank, Füze ve Roket mermilerini inceleyerek silahlar ve mühimmatların üretimi hakkında bilgi aldı.Her Cuma namazı için gittiği camilerde, her ziyaret ettiği kurum, fabrika, siyasi parti ve elçiliklerde, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hayranlıklarını dile getirmelerinden çok mutlu olduklarını belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen, son olarak ta, Çin Kominist Partisinin yayın organı olan bir gazetede, Cumhurbaşkanımızın Yozgat ziyaretinde kendilerine çiçek vermek üzere bekletilip, akşam saati yaklaştığı ve havaların da soğuk olması nedeniyle hastalanmaması için evine geri gönderilen 4 yaşındaki Irmak’ın Cumhurbaşkanımızı göremediği için ağlamasının sosyal medyada görülmesinin ardından Külliyeye davet edilmesi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ile kucaklaşması ve kucağında iken ki sevgi dolu bakışını gösteren fotoğrafının yer alması herkesin dikkatinden kaçmadı. Samimiyet ve içten sevginin resmidir bu. Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ile kalbimizi ısıtan minik Irmak Çin’de de büyük ilgi gördü ve Çin Kominist Partisinin gazetesi olan Global Times’ın manşetinde yer aldı. Bilindiği gibi; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresinde kendisiyle görüşemediği için ağlayan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmişti” dedi.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Afrin’de ve ülkemizde mücadele veren Mehmetçiklerimizi de unutmayarak, “Dünyanın başka başka yerlerinde yürekleri iman ile dolduran Rabbime sonsuz hamdolsun. Allah askerimizi, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi vatan savunmasında muzaffer eylesin. Dünyanın her yerinden dualar kahramanlarımız için” diyerek, özellikle her Cuma gittiği camilerde namaz için gelen Müslümanların Türkiye için dua ettiğini duymanın da kendilerini duygulandırdığını söyledi.